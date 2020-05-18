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Минздрав: Загруженность больниц в Украине составляет 12%

Минздрав: Загруженность больниц в Украине составляет 12%
11:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Украине госпитализированы более 3,3 тыс. больных COVID-19, загруженность больниц - на уровне 12%.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что в Украине госпитализированы более 3,3 тыс. больных COVID-19, загруженность больниц составляет 12%.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.

По словам Ляшко, по состоянию на утро 18 мая общее число активных больных в Украине составляет 12 805 человек, из них госпитализированы в учреждения здравоохранения - 3384, остальные - 9500 - находятся на амбулаторном лечении.

"Эти 3384 человека занимают 12% коечного фонда, отведенного для борьбы с коронавирусной болезнью", - сказал он.

"Наибольшую загруженность сегодня мы видим в Черновицкой области - 60% загружено коек, отведенных для больных коронавирусной болезнью, в Закарпатской области - 46%, в Киеве - почти 40%, в Ивано-Франковской - 36%", - уточнил заместитель министра здравоохранения.

В Украине на утро 18 мая 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса.

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Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, Больницы, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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