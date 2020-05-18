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Понедельник, 18.05.2020
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COVID-19 в Киеве: коронавирус подтвердили еще у 41 человека
COVID-19 в Киеве: коронавирус подтвердили еще у 41 человека
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COVID-19 в Киеве: коронавирус подтвердили еще у 41 человека

COVID-19 в Киеве: коронавирус подтвердили еще у 41 человека
12:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, в том числе у 5 медиков, один человек умер.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек, один человек умер, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек. Среди них - 5 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2 321 подтвержденный случай заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник днем.

Так, среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки - пяти и пятнадцати лет. А также 11 мужчин от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет. В больницы столицы госпитализировали четверо пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 11 больных. В Святошинском - 9 И по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы", - подчеркнул мэр Киева.

Он также сообщил, что на минувших выходных в государственном учреждении "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" исследовали 900 образцов материала на наличие коронавируса.

"За выходные мобильные бригады медиков отобрали 330 образцов биоматериала для проведения ПЦР-тестов. Всего в лабораторный центр в эти выходные поступило 800 образцов. А проработали в центре 900 тестов", - сказал Кличко.

Он напомнил, что материал на ПЦР-тесты в Киеве исследуют в четырех коммунальных медучреждениях города. "Всего за это время в них и в лабораторном центре протестовали почти 22 400 человек", - добавил мэр.

Также исследования образцов проводят частные лаборатории и клиники и государственные медицинские учреждения.

"Хочу также сообщить, что столичные врачи сотрудничают с коллегами из Китая и Италии - по лечению больных коронавирусом, особенностям применения аппаратов ИВЛ, восстановлению тех, кто преодолел коронавирус. Только на прошлой неделе провели два телемоста с европейскими и китайскими врачами", - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 325 человек и 21 - умер. Вместе с тем, за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 160 украинцев.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты.
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