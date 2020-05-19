ГСЧС: Во время обвала дома в Одессе никто не пострадал

Новости Украины:Установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет.

Состоянием на утро вторника, 19 мая, установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет, спасатели проводят подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания… Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС. В ведомстве отметили, что частично повреждены 3 квартиры (2, 3 и 4 этажа), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

Всего привлечено 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники в том числе 2 кинологических расчета.

Как сообщалось, в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 чел. Обрушение произошло около 16:25. понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., из которых двое детей. Информации о пострадавших нет.

По предварительным оценкам начальника полиции Одесской области Олега Беха, причиной частичного обрушения стены могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом с домом.

По факту обрушения здания начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.