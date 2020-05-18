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В Одессе обвалилась многоэтажка: в полиции озвучили вероятную причину

В Одессе обвалилась многоэтажка: в полиции озвучили вероятную причину
23:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Причиной обвала многоэтажки в Одессе могли стать нарушения при строительных работах.

В Одессе причиной обрушения многоэтажного жилого дома на ул. Торговой, 20 могли стать нарушения при строительных работах.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели.

В полиции уточнили, что обрушилась часть 4-этажного дома – памятника архитектуры.

Работники полиции обеспечивают отвод автотранспорта, устанавливают анкетные данные жильцов дома.

"По состоянию на 19:30 пострадавшие в результате разрушения жилого дома не выявлены. Установлено, что обвал произошел в четырех квартирах, в котором проживает 17 человек. В момент происшествия никого из них дома не было", - сообщили в главке.

Как заявил начальник ГУ НП в Одесской области Олег Бех, правоохранители ожидают возвращения домой жильцов, которые в момент обрушения отсутствовали.

"После проведения необходимых действий они будут перевезены к определенному мэрией месту временного проживания", - сказал Бех.

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Как отмечается, у дома в после того, как рядом начались строительные работы, появился небольшой крен. В здании образовались трещины.

"По мнению экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочего на месте не было", — отметил начальник управления. По предварительным данным, обвал жилого дома начался с крыши.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 мая, в центре Одессы произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома на вул. Торговой.

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Одесса, Обвал, ГСЧС, Нацполиция.
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