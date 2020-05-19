Последствия обрушения дома в Одессе сняли с помощью дрона (Видео)

В Сети появилось видео с последствиями обрушения жилого дома в Одессе, снятое с помощью дрона. В результате происшествия были частично повреждены три квартиры, в которых проживали 17 человек. При этом, по предварительным данным, никто из людей во время обрушения не пострадал.