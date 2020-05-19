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В Ивано-Франковске разоблачили хакера "с мировым именем"

В Ивано-Франковске разоблачили хакера "с мировым именем"
11:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Ивано-Франковской области разоблачили хакера известного в мире под ником "Sanix", выставившего на продажу базу данных, которая была крупнейшим за всю историю массивом похищенных данных.

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины задержали хакера, известного под ником «Sanix», который выставил на продажу базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей. В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была «самым большим за всю историю массивом похищенных данных», - говорится в сообщении.

Киберполиция разоблачила хакеров, которые взламывали сервера по всему миру

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером с псевдонимом «Sanix» является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области.

Отмечается, что киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, сломанные для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, злоумышленник задержан. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 000 гривен и более 5000 долларов.

Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах.

Спецоперация проводилась совместно с киберполицией, следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

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СБУ, Ивано-Франковск, Хакер, Киберполиция.
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