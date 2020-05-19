В горбольнице Винницы закончились места для больных с COVID -19

Новости Украины:В Виннице в городской больнице №1 переполнено отделение для больных коронавирусом, полсотни мест осталось только в центральной райбольнице.

Отделение городской клинической больницы №1 Винницы для пациентов с коронавирусом заполнено полностью, в целом койки первой госпитальной базы заполнены на треть, отмечает глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.

«Заполненность коек в нашей первой линии госпитальной базы больными COVID -19 составляет 30,7% от плановой. Можно констатировать, что городская клиническая больница №1 Винницы заполнена полностью, а центральная районная больница сейчас заполняется. Областная детская больница в настоящее время имеет свободнее мощности», - рассказал Скальский на брифинге.

По его словам, область начинает направлять пациентов с коронавирусом в Калиновскую центральную районную больницу, что позволит сберечь необходимый резерв по каждому учреждению, работающему по первой линии.

Глава ОГА сообщил, что по состоянию на 18 мая в области 733 подтвержденных случая коронавируса, на стационарном лечении находится 104 пациента.

"В целом 347 активных случаев заболевания по области, из них 25 детей … состояние 12 пациентов тяжелое", - сказал глава ОГА.

По состоянию на утро 19 мая в Винницкой области 18 новых случаев заболевания Covid-19 и 19 – выздоровления, с начала пандемии - 751 заболевший, 11 умерших и 405 выздоровевших, сейчас в области болеет 335 человек (на 1 меньше за сутки).

Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 876 случаев COVID-19, из них 260 - за сутки.