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В Киеве оштрафовали три ночных клуба за работу во время карантина

В Киеве оштрафовали три ночных клуба за работу во время карантина
12:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За работу во время карантина в Киеве оштрафовали три ночных клуба, владельцам грозят штрафы до 170 000 гривен.

В Киеве за работу развлекательных заведений, несмотря на запрет в условиях карантина, полицейские составили три административных протокола.

"Должностные лица таких учреждений привлечены к ответственности по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 170 тыс грн) ", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции рассказали, что выявили нарушения в Печерском и Шевченковском районах Киева во время мониторинга сети Интернет.

Отметим, вчера мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с просьбой проверить работу ночных клубов. Он также назвал работу клубов "пиром во время чумы".

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Штраф, Полиция, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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