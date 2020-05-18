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Полиция проверит все ночные клубы Киева

Полиция проверит все ночные клубы Киева
13:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кличко просит полицию проверить все ночные клубы Киева из-за несоблюдения некоторыми из них карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы, поскольку некоторые из них работают, несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусом.

"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должно быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - заявил мэр столицы во время онлайн пресс-конференции.

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Напомним, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек, один человек умер, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Полиция, Карантин, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты.
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