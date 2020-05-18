Полиция проверит все ночные клубы Киева

Новости Украины:Кличко просит полицию проверить все ночные клубы Киева из-за несоблюдения некоторыми из них карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы, поскольку некоторые из них работают, несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусом.

"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должно быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - заявил мэр столицы во время онлайн пресс-конференции.

Напомним, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек, один человек умер, заявил мэр Киева Виталий Кличко.