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Мэр столицы: в КГГА не будут согласовывать тарифы работы маршрутных такси

Мэр столицы: в КГГА не будут согласовывать тарифы работы маршрутных такси
14:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Киевская КГГА не имеет полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме частного такси, поскольку они относятся к сфере свободных цен.

В КГГА не имеют полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме частного такси, поскольку они относятся к сфере свободных цен.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Постановлением правительства еще в 2015 году отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования. И тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно. Учитывая спрос на предложения на рынке услуг, стоимость горючего и другие расходы. К сожалению, городские власти не имеют полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси. Но перед тем, как повысить стоимость проезда - перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о своих намерениях, а также предоставить все документы, обосновывающие любое повышение", - сказал Виталий Кличко. 

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Он отметил, что повышение стоимости обязательно проверят контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет.

"Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы до сегодняшнего дня не было. Я уже заявлял и подчеркиваю, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А если частные перевозчики попытаются необоснованно, с потолка, формировать новые тарифы - мы будем обращаться в Антимонопольный комитет. Мы делаем все, чтобы постепенно вытеснить маршрутки современным комфортным коммунальным транспортом и постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что в этом году планируют закупить большую партию новых современных автобусов.

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Как сообщалось, в Киеве заработали еще три наземных маршрута, на днях их количество будет расти.

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Киев, Украина, Тариф, Такси.
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