Ожидают решение Кабмина: в Харькове готовы открыть метро

Новости Украины:Метро в Харькове откроютуже через час после принятия соответствующего решения.

В Харькове метро откроют через час после принятия соответствующего решения.

Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес в эфире "Общественного радио".

"Харьковское метро сможет открыться для пассажиров уже через час после принятия соответствующего решения. На время карантина работа предприятия не прекращалась, подземный транспорт регулярно обкатывали", - отметил Кернес.

По его словам, после ослабления карантинных мер на дорогах города образовались пробки, а поскольку метрополитен, как и раньше, закрыт, наземный общественный транспорт переполнен.

По мнению Кернеса, в метрополитене можно организовать перевозку пассажиров с учетом соблюдения санитарных норм и исключить скопления людей.

Как сообщалось, 14 мая вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан заявила на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета о необходимости открыть метро, потому что скопление людей в общественном транспорте является угрозой для карантинных мер в городе. По ее словам, Харьковский метрополитен тщательно подготовился к карантину - приобретено много дезинфекционных растворов, отработана ночная дезинфекция вагонов и график уборки, а также пропускная система. Есть возможность соблюдать расстояния. Поэтому можно использовать метрополитен так, чтобы избежать нежелательных последствий, подчеркнула Горбунова-Рубан.