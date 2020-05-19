Вспышка коронавируса: на Закарпатье прокуратура проверяет сеть магазинов

Новости Украины:Прокуратура в Ужгороде зарегистрировала уголовное производство из-за вспышки инфекции COVID-19 в одном из торговых учреждений.

В Ужгороде прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за вспышки инфекции COVID-19 в одном из торговых учреждений - несмотря на заболевание шести работников, супермаркет и дальше продолжает работу.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

"В Ужгороде прокуратура зарегистрировала уголовное производство по сообщению местных СМИ о вспышке инфекции COVID-19 в одном из торговых учреждений областного центра. В частности, в сообщении прессы говорится, что несмотря на заболевание шести работников данного учреждения, супермаркет и дальше продолжает работать", - говорится в сообщении.

В рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении, а также приняты меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст. 325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Подследственность в данном производстве определены по Ужгородскому отделу полиции. Прокуроры Ужгородской местной прокуратуры обеспечивать процессуальное руководство за ходом расследования.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о сети супермаркетов "Вопак" в Ужгороде на улице Яроцкой.