COVID-19: на Сумщине все медики вылечились от коронавируса

Новости Украины:В Сумской области все медики, болевшие коронавирусом, выздоровели.

На Сумщине от коронавируса вылечились все заболевшие медики.

Об этом во вторник, 19 мая, во время брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

"С начала эпидемии в Сумской области зарегистрирована коронавирусная болезнь у 10 медицинских работников. На сегодняшний день все они вылечились", - сообщил Збаражский.

По его словам, только у двух медработников инфицирование связано с местом работы, остальные были в контакте с больными лицами в быту.

Как сообщалось, по состоянию на утро 19 мая в Сумской области 164 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 4 летальных (по два в Конотопском и Кролевецком районах). 98 человек вылечились.

Всего в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5 632 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 260 новых случаев.