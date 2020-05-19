Смягчение ограничений: в Мукачево возобновляют работу амбулаторий

Новости Украины:В связи со смягчением карантина в Мукачево возобновят работу амбулаторий.

В Мукачевской ОТГ с 18 мая амбулатории медицинского центра "Семья" возобновляют работу.

Об этом сообщает Мукачевский горсовет в Facebook.

"В Мукачевской ОТГ с 18 мая амбулатории медицинского центра "Семья" возобновляют работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием пациентов проходит исключительно по предварительной записи через call-центр или у семейного врача. Прием - не 15 мин., Как обычно, а полчаса. После каждого пациента кабинет проветривают и дезинфицируют.

В амбулаторию пациентам надо приходить в маске и обрабатывать руки дизинфектором на входе. Если нет маски, ее предоставят в медучреждении. Также на входе в амбулаторию посетителям будут измерять температуру.

По состоянию на 19 мая в городе Мукачево зафиксировано 53 больных коронавирусом.

Всего в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19. За сутки - 260 новых.