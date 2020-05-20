О нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek: СБУ задержала всемирно известного хакера

Новости Украины:СБУ задержала всемирно известного хакера.

Служба безопасности Украины установила и задержала хакера, известного под ником Sanix, который в прошлом году продавал базу с 773 миллионами email-адресов и 21 миллионом уникальных паролей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Правоохранители напоминают, что в январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Подобных баз у хакера было по меньшей мере семь. К ним входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером на псевдоним Sanix является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области.

Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, сломанные для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

Во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тысяч гривен и более $3 тысячи.