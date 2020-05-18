Реформа СБУ: Арахамия сказал, когда примут закон

Новости Украины:В Украине Законопроект о Службе безопасности будет принят после проекта закона о Бюро финансовых расследований.

Законопроект о Службе безопасности будет принят после проекта закона о Бюро финансовых расследований, рассмотрение которого планируется через 2 недели.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы " HARD с Влащенко" на телеканале ZIK в понедельник.

"Через две недели выносим законопроект про Бюро финансовых расследований. Как только мы его принимаем, следующим идет законопроект про СБУ. Почему должна быть такая последовательность? Потому что не может просто так исчезнуть ряд функций экономических контролирующих просто у государства. Поэтому они должны перетечь в некоего правопреемника", - рассказал Арахамия.

По словам депутата, при разработке законопроекта о реформе СБУ авторы столкнулись с проблемой выплат компенсаций сотрудникам, которых предлагается сократить.

"Для того, чтобы сократить 7 тысяч человек, нужно в бюджете было заложить на выплаты компенсаций при сокращении огромную сумму. Эта сумма не была заложена в то время, когда мы начали обсуждать, это кстати в моем подкомитете, вопрос сокращения. Оказалось, что у нас не заложено вообще денег на то, чтобы выплатить все эти компенсации. Соответственно, сокращения невозможно провести. Сейчас мы уже подготовились к этому… Все движется, конечно, не так быстро как хочется людям", - отметил Арахамия.

Политик прогнозирует, что процесс реформирования СБУ закончится к концу года.

"Я думаю, что если так говорить про весь этот transition от старого СБУ в новое – это произойдет с большой вероятностью ближе к концу года – законы, подзаконные акты и непосредственно все отстальное", - считает Арахамия.