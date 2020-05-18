В Минздраве дали рекомендации по работе общественного транспорта

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19:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Минздрав подготовил проект рекомендаций при перевозке пассажиров автомобильным транспортом на период карантина в связи с распространением COVID-19.

Министерство здравоохранения подготовило проект рекомендаций при перевозке пассажиров автомобильным транспортом на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.

Об этом говорится в распоряжении Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

В документе отмечается, что перед началом рабочей смены всем работникам нужно мерить температуру; водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса должны находиться в респираторах или масках; запрещается перевозка пассажиров без защитных масок; перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, в котором не ослабляли карантин, такая перевозка разрешается в пределах 50% от количества мест для сидения.

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Отмечается, что в каждом транспортном средстве должно быть обеспечено информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной болезни. По возможности, возле дверей транспорта целесообразно разместить антисептики.

Также администрация автостанции должна обеспечить наличие у работников медицинских масок и защитных перчаток, влажную уборку помещений автостанции с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 5 часов до открытия и после окончания рабочего дня автостанции.

Данные рекомендации обнародованы для общественного обсуждения.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

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24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.

Первые ослабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.

В настоящее время карантин продлен до 22 мая.

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Украина, Минздрав, Транспорт, Карантин.
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