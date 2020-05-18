Нацбанк: количество обращений потребителей финуслуг выросло в 1,5 раза

Новости Бизнеса:НБУ в 1 квартале 2020 года получил и обработал около 10 тысяч обращений потребителей финуслуг.

Нацбанк в 1 квартале 2020 года получил и обработал около 10 тысяч обращений потребителей финуслуг - это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем квартале.

Об этом говорится в отчете НБУ о работе с обращениями потребителей финуслуг за первый квартал 2020 года.

"Количество звонков на "горячую" линию выросло в два с половиной раза и достигло 5600 обращений. Это связано с тем, что граждане чаще обращались в Национальный банк за разъяснениями. В частности, о проблемах, возникших из-за карантинных ограничений в марте", - говорится в сообщении.

Ключевые вопросы потребителей во время карантина: временный дефицит наличной валюты в кассах банков, кредитные каникулы, а также - платежные карты и онлайн-операции.

Количество обращений, связанных с карантином, постепенно уменьшилось до конца марта.

"В первом квартале 2020 года потребители чаще всего обращались по работе пяти банков. Причина -эти банки активно работают с населением и имеют большое количество клиентов.

Каждое второе письменное обращение по банкам (49% от общего количества) касалось государственных банков. Около трети - 29% - обращения по банкам с иностранным капиталом. Остальные - 22% - касались частных банков", - добавили в НБУ.

Сообщается, что 66% письменных обращений по банкам имели признаки нарушения прав потребителей.

В частности, были выявлены следующие признаки нарушения прав потребителей: банк вводит в заблуждение потребителя относительно процентной ставки по кредиту (фактическая процентная ставка по кредиту оказывается значительно выше, чем рекламировал банк), скрывает дополнительные платежи по кредиту, нарушает условия возврата кредита, самовольно увеличивает кредитный лимит, начисляет проценты на ранее начисленные проценты, списывает до 50% с зарплаты или других начислений в счет погашения долга.