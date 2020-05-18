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Кулеба: украинцев крымских татар объединяет одна цель - деокупация полуострова

Кулеба: украинцев крымских татар объединяет одна цель - деокупация полуострова
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Министр иностранных дел заявил, что трагедия и боль крымских татар - это трагедия и боль всей Украины, и она никогда больше не должна повториться.

Трагедия и боль крымских татар - это трагедия и боль всей Украины, и она никогда больше не должна повториться.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник во время своего выступления на международном онлайн митинге, посвященном памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Трагедия крымских татар - это и трагедия украинцев. Это наша с вами общая боль, общая рана, которую мы должны залечить и навсегда оставить в прошлом, чтобы никогда ничего подобного не могло повториться", - сказал Кулеба. 

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По его словам, он не только разделяет, но и лично испытывает боль крымскотатарского народа, ибо его прадед-крестьянин, вывезенный с Украины в Сибирь, пережил то же самое, что и крымские татары в 1944 году.

Как подчеркнул глава МИДа, крымских татар и украинцев объединяет одна цель - деоккупация Крыма, и он готов сделать всё для её достижения.

"Главное, что свобода украинцев и свобода крымских татар - это одно и то же. Земля украинцев и земля крымских татар - это одно и то же. И я, как министр иностранных дел, готов прилагать все усилия, чтобы все крымские татары могли вернуться домой в Крым - в деоккупированный Крым, с которого уйдет Россия, в котором будут залечены все раны, нанесенные геноцидом 1944 года и агрессией 2014 года", - сказал Кулеба.

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Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида 1944 года. В этот день из Крыма по приказу Сталина были депортированы свыше 260 тысяч крымских татар, из которых 46 процентов погибли в дороге и в первые годы жизни в изгнании.

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Украина, Крым, РФ.
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