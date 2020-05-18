Игральный бизнес в Украине: Арахамия думает, что авторы 3000 правок "отступят"

Новости Украины:Давид Арахамия допускает, что авторы более 3 тысяч поправок к законопроекту №2285-д "отступят".

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что авторы более 3 тысяч поправок к законопроекту №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" "отступят".

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK в понедельник.

"3500 правок – во-первых, мы не заходим еще в зал. Мы должны пройти их на комитете. У нас сейчас внутренняя такая ситуация, что мы видим, что, думаю, около 3 тысяч, а то и 3200 авторов правок отступят", - сказал депутат.

Он добавил, что к такому выводу пришел после координационного совещания.

"Потому что мы проводили общее координационное совещание, пришли к некой единой концепции, они (авторы поправок - ред.) говорят: "Если такая концепция соблюдена – тогда мы отходим со своими поправками", - рассказал Арахамия.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 года. Его поддержали 260 народных депутатов.

Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

Ко второму чтению законопроекта было внесено более 3500 поправок.