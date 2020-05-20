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КГГА: Сезон работы столичных фонтанов начнется на День Киева

КГГА: Сезон работы столичных фонтанов начнется на День Киева
05:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На День Киева заработают столичные фонтаны.

Сезон работы столичных фонтанов начнется на День Киева, специализированное коммунальное водохозяйственное предприятие "Киевводфонд" начало подготовительные работы перед открытием, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Сезон работы столичных фонтанов начнется на День Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время начались подготовительные работы перед открытием.

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона", - говорится в сообщении.

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По информации КГГА, столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

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Киев, КГГА, Фонтан, День Киева.
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