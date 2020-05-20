COVID-19: 73% заразившихся жителей Кировоградской области уже выздоровели

Новости Украины:На Кировоградщине от COVID-19 выздоровели 73% пациентов.

Уже 73% жителей Кировоградщины, у которых ранее лабораторно подтвердили коронавирус, выздоровели: 326 человек из 445. За минувшие сутки вылечились семеро пациентов, новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА.

"За прошедшие сутки случаи выздоровления от коронавируса зафиксировали у двух мужчин и трех женщин из Кропивницкого, а также мужчины из с. Украинка Кропивницкого района и женщины из с. Гаевка Добровеличковского района. В целом в области болезнь одолели уже 326 человек. Это 73% от общей численности больных", – отметил глава ОГА Андрей Балонь.

По словам руководителя региона, в течение минувших суток специалисты областного лабораторного центра, обследовав 168 человек методом ПЦР-реакции, не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19 (за последние сутки - 260). С начала эпидемии выздоровели 5632 человек, 548 умерли.