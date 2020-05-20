В Лисичанске нашли схрон боевиков с 210 кг взрывчатки

Новости Украины:В Луганской области обнаружили схрон с 210 кг взрывчатки.

Прокуратурой Луганской области совместно с управлением стратегических расследований в Луганской области ДВР Нацполиции Украины, следственным управлением и управлением уголовного розыска ГУНП в Луганской области в ходе обыска на территории одного из домовладений города Лисичанска выявлено схрон со взрывчаткой, оставленный участниками незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что гражданин РФ, который проживал в городе до июля 2014 года и принимал активное участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования "Призрак", закопал на собственном дворе взрывчатку - 72 пакеты по 10 амонитовых шашек в каждом. Общая масса - более 210 килограммов. Взрывчатка, вероятно, была похищена из одной из шахт города, поскольку она используется в угольной промышленности при буровзрывных работах.

Во время проведения обыска задействовано спецтехнику, с помощью которой на глубине более 5 метров обнаружено указанное взрывчатое вещество.

Владелец домовладения в настоящее время находится на территории Луганской области, которая контролируется оккупационной администрацией РФ, и продолжает участвовать в противоправной деятельности вооруженных формирований.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Вещественные доказательства будут направлены на экспертное исследование.