Ситуация на фронте: боевики 10 раз открывали огонь

За минувшие сутки российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.
По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки, Красногоровки, а также дважды у н.п. Тарамчук и Водяное противник применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Все нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг осуществлял с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения. Так по защитниках Новотошковское наемники дважды вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин. Рядом с Крымским противник также задействовал 120 мм минометы - 15 мин.
Недалеко от н.п. Орехово враг выпустил по украинским позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы.
По данным украинской разведки, 19 мая военные ООС ранили трех российских наемников.
"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из 120 мм минометов недалеко Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.