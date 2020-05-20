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Отчет ОБСЕ: На Донбассе снизилось число нарушений "тишины"

Отчет ОБСЕ: На Донбассе снизилось число нарушений "тишины"
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ОБСЕ зафиксировала уменьшение нарушений "тишины" на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует, что за предыдущие сутки количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях уменьшилось.

Об этом говорится в ежедневном отчете №118/2020 СММ ОБСЕ от 19 мая.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав между тем больше взрывов (45), если сравнивать с предыдущими сутками (13 взрывов)", - отмечается в сообщении.

Как указывается, примерно две трети нарушений режима прекращения огня, в том числе почти все взрывы, зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).

В Луганской области наблюдатели выявили меньше нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (примерно 30), если сравнивать с предыдущими сутками (ориентировочно 75 взрывов).

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Все нарушения зафиксированы в районах к востоку, юго-востоку и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

В Миссии также сообщают, что находясь 18 мая примерно в 2 км к востоку от Богдановки (подконтрольна правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) "для осуществления полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия над западной окраиной н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км южнее Донецка), наблюдатели слышали 8 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 3,5 км к востоку".

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По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего на расстоянии ориентировочно 3 км к восток от этого места. "Патруль Миссии благополучно приземлил БПЛА и покинул этот район" - указывается в отчете.

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ОБСЕ, Донбасс, Обстрелы.
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