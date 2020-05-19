Постпред Украины при ОБСЕ о ситуации на Донбассе: Российское военное присутствие продолжается

Новости Украины:Миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе новый российский комплекс радиопомех.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ недавно впервые зафиксировала на оккупированном Донбассе современную российскую установку радиоэлектронной борьбы РП-377УВМ2 (RP-377UVM2).

Об этом заявил в интервью Укринформа постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

"Российское военное присутствие продолжается, СММ в своих отчетах постоянно приводит случаи расположения российской техники на оккупированной территории, например, в последнем недельном отчете наблюдатели ОБСЕ увидели смонтированную на грузовике установку радиоэлектронной борьбы RP-377UVM2, эта современная российская система была зарегистрирована на Донбассе впервые", - отметил Цимбалюк.

По словам главы украинской миссии при ОБСЕ, в общем делегация РФ во время обсуждения российско-украинского конфликта на заседаниях директивных органов Организации "традиционно выступает в русле нарратива "нас там нет", рассказывая чушь о том, как украинские военные воюют со своим народом и обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и т.п.".

"Время от времени, когда российский посол начинает очередные попытки выдвигать какие-то обвинения в адрес ВСУ или манипулировать данными, я или кто-то из стран-партнеров ему просто напоминает:"А давайте вспомним, с чего все это началось, сам конфликт - не с вашей ли агрессии все началось? Если бы не было российской агрессии, то не было бы конфликта, не стреляли бы, и этого разговора не было бы вообще!", - отметил Цимбалюк.

Ранее командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко в интервью Укринформу заявил, что украинские военные на Донбассе захватили и задокументировали много образцов оружия, находящегося на вооружении исключительно ВС РФ, это еще раз доказывает непосредственное участие России в вооруженном конфликте на территории Украины. Также средства разведки на оккупированных территориях обнаружили российские: комплекс радиоэлектронной разведки "Торн-МДМ" и комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-341В "Леер-3", РЭБ 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Репеллент-1" , радиолокационные станции "Каста-2Е2" и другие.

Также немало новейших российских комплексов радиоэлектронной борьбы были обнаружены на Донбассе Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, что свидетельствует о продолжении усилий России с "глушения" беспилотников СММ и препятствования ее работы на оккупированных территориях.

Один из недавних случаев: 16 февраля беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синица" и СБ-636 "Свет-КУ") и функционирующую радиолокационную станцию (1РЛ134 "Дунай") возле населенного пункта Вербовая Балка на оккупированной территории Донецкой области.