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Резников: Представители Донбасса в ТКГ должны иметь "общественную легитимность"

Резников: Представители Донбасса в ТКГ должны иметь "общественную легитимность"
12:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Представители оккупированного Донбасса в Контактной группе должны иметь общественную легитимность.

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске в качестве приглашенных лиц, обязательно должны иметь как юридическую, так и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных Украине территорий.

"При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что у этих людей есть и общественная легитимность, и общественное признание. Очень важно, чтобы это доверие было, конечно, у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения. Но и при этом необходимо понимание, что нам необходима безопасная реинтеграция. То есть, если это безопасно для целостности страны, если это безопасно для ее государственного устройства, спокойствия и стабильности", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По его словам, это будут люди тех родов деятельности, которые легко "замерить": священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта.

Резников также отметил, что представители от Украины должны быть из этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Жили, проживали, были прописаны, зарегистрированы. Мы сейчас обсуждаем, в том числе, окончательные критерии", - сказал он.

Кроме того, он указал, что теоретически Украина может пригласить в ТКГ и избранных на законных выборах в 2010 году мэров, глав местных советов, если они будут соответствовать критерию общественной легитимности.

"У нас, с точки зрения государственного управления, существует принцип преемственности и непрерывности власти. И все эти советы до сих пор легитимны. У них всех есть представительский мандат, и он не закончился. Все эти люди могут продолжать выполнять свои обязанности до проведения новых законных местных выборов и избрания новых представителей местной власти", - пояснил он.

При этом Резников заявил, что украинская сторона не будет учитывать мнение противоположной стороны при принятии этого решения, поскольку РФ шесть лет приглашает в ТКГ тех "приглашенных", которых считает нужным, и мнение Украины никто не спрашивал.

15 мая на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности, из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

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Донбасс, Минск, Алексей Резников, Контактная группа, ТГК.
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