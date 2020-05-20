Исследование: Россия чаще всех распространяет фейки о коронавирусе

Больше всего фейков о коронавирусе распространяет Россия.

Пандемия коронавируса дала привод для массовых спекуляций и дезинформации в медиа и соцсетях, причем по количеству созданных и распространенных фейковых сообщений о COVID-19 безусловное первенство удерживает Россия.

К такому выводу в обнародованном во вторник исследовании пришли авторы европейского издания EUvsDisinfo.

"494 случая дезинформации, связанных с коронавирусом, которые попали в базу данных EUvsDisinfo, получили 1 млн 152 тыс. 270 лайков, распространений и комментариев на различных платформах в социальных медиа. Хотя некоторые политики и официальные лица заявляют, что не существует такого явления, как прокремлевская дезинформация... из приведенных цифр вырисовывается иная картина", - говорится в публикации.

Отмечается, что по состоянию на 19 мая база данных EUvsDisinfo насчитывает в целом 8508 случаев дезинформации, из которых 494 касаются конспирологии и ложных сообщений о коронавирусе. Эти фальшивки размещены на 1608 URL-адресах, которые были отслежены и проанализированы инструментом медийного анализа BuzzSumo. Пять фейковых статей, которые набрали наибольшее количество просмотров, происходят именно с российских ресурсов.

Наибольшую аудиторию получила публикация в итальянской версии издания Sputnik, где выдвигались ложные обвинения в адрес Польши – якобы она запретила пролет через свое воздушное пространство российского самолета, который доставлял в Италию гуманитарную помощь и бригаду медиков.

На втором месте – англоязычная статья на ресурсе orientalreview.org, в которой коронавирус объявлен "фейковой эпидемией", а также заявлено о выходе Италии из ЕС и о том, что Трамп и Путин должны остановить "тайные мировые элиты и банкиров, стремящихся к мировому господству".

Третью позицию в рейтинге лжи занимает статья, обнародованная русскоязычным ресурсом cont.ws, которая утверждала, будто коронавирус создан искусственно - как биологическое оружие. Подобное предположение полностью вписывается в целый слой прокремлевской дезинформации и нарратива о биологическом оружии, якобы произведенном в американских лабораториях на территориях стран-соседей России.

Четвертое место досталось русскоязычному изданию amediainfo.ru, которое распространило информацию об аресте профессора Гарвардского университета "за создание коронавируса" - хоть ни профессор, ни университет к COVID-19 не имеют никакого отношения.

Наконец, пятое место заняла RT Arabic, которая распространила дезинформацию о том, что за вспышкой коронавируса стоят США.

По заключению EUvsDisinfo, эти фальшивки и подобные фейки распространяются российскими ресурсами сразу на 19 языках - от арабского и армянского до грузинского и румынского. И это делает дезинформацию особенно опасной, предостерегают эксперты.