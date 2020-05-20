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Среда, 20.05.2020
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Коронавирус: в России уже почти 300 тысяч инфицированных

Коронавирус: в России уже почти 300 тысяч инфицированных
03:42 Сегодня Телеграф Украинская правда

В России уже 300 тысяч заражений коронавирусом. 150 000 в Москве.

В России по официальной статистике центральной власти диагностировано 299 941 случаев COVID-19, однако региональные штабы постоянно сообщают несколько большие цифры.

Такие данные приводит центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Сейчас в РФ диагностировано 299 941 случаев болезни, из них 149 607 в Москве. По всей стране 76 130 человек уже выздоровели, 2837 умерли.

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За последние сутки в России на коронавирус заболело 9263 человек. Российская Федерация сейчас на втором месте по количеству диагностированных случаев COVID-19. На первом США (1 567 236 больных), на третьем Испания (278 803 пациентов с коронавирусом).

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Россия, Коронавирус, Covid-19.
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