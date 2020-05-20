Новости Украины:В Днепре сгорел легковой автомобиль, пострадавших в результате пожара нет.

Во вторник в 17:38 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Серова Новокодацкого района города Днепр. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"19-го мая в 17:38 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Серова Новокодацького района города Днепр. По прибытию к месту установлено, что возгорание возникло в легковом автомобиле OPEL Kadett, который находился на временной остановке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь повредил автомобиль OPEL Kadett на площади 7 кв. м.

Спасатели локализовали пожар в 18:06 и ликвидировали в 18:22.

К ликвидации пожара привлечены пять человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в области.