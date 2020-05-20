Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Свитолина: Теннис дал мне все, что у меня есть на этот момент
Свитолина: Теннис дал мне все, что у меня есть на этот момент
Купальница: приметы и обряды на 20 мая
Купальница: приметы и обряды на 20 мая

В Днепре сгорел легковой автомобиль

В Днепре сгорел легковой автомобиль
08:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Днепре сгорел легковой автомобиль, пострадавших в результате пожара нет.

Во вторник в 17:38 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Серова Новокодацкого района города Днепр. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"19-го мая в 17:38 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Серова Новокодацького района города Днепр. По прибытию к месту установлено, что возгорание возникло в легковом автомобиле OPEL Kadett, который находился на временной остановке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь повредил автомобиль OPEL Kadett на площади 7 кв. м.

В Черниговской области в сгоревшем доме обнаружили четыре трупа

Спасатели локализовали пожар в 18:06 и ликвидировали в 18:22.

К ликвидации пожара привлечены пять человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Автомобиль, Днепр, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 Главы МИД Украины и Болгарии провели переговоры по вопросам сотрудничества
04 Разумков: отчет Генпрокурора в Раде пока не планируется
05 Президент Грузии о назначении Саакашвили: Наша реакция была полностью нормальной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Год президентства Зеленского: где и когда смотреть пресс-конференцию
Пресс-конференция президента Зеленского: когда и где смотреть
За сутки в мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19
В мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19
Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает
Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает
Как привлечь богатство и навсегда избавиться от бедности
Как привлечь богатство и навсегда избавиться от бедности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь