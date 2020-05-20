На Черкасчине спецназ обезвредил банду браконьеров, которая в день вылавливала тонны рыбы

Новости Украины:В Черкасской области несколько дней спецназ проводил операцию по задержанию браконьеров.

В Черкасской области разоблачили группу злоумышленников, организованную бывшим правоохранителем, которая занималась браконьерским промыслом в Кременчугском водохранилище: суточный оборот рыбы измерялся тоннами. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Около 40 тонн рыбы, более 80 километров рыболовецких сетей, “черная” бухгалтерия, профессиональные электроловы, незарегистрированное оружие, автомобили, лодки, почти пол миллиона гривень и 17 тысяч долларов США - все это полицейские изъяли у бывшего сотрудника органов внутренних дел и его девяти подельников. Мужчины организовали группу и занимались незаконной добычей рыбы на территории Кременчугского водохранилища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в группе были четко распределены роли - каждый отвечал за свое направление, а суточный оборот добытой рыбы исчислялся тоннами.

Действовали злоумышленники под прикрытием официально зарегистрированного частного предприятия.

Получив данные о противоправной деятельности, правоохранители с привлечением спецназовцев КОРД, батальона полиции особого назначения, роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, сотрудников Государственной экологической инспекции Центрального округа и подразделений УГСЧС области провели спецоперацию, в результате которой пресекли деятельность преступной группы.

Спецоперация, которая продолжалась несколько дней, одновременно проходила и на воде, и на суше. Правоохранители провели серию обысков в квартирах фигурантов и в местах хранения и переработки рыбы.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следственные действия продолжаются.