В Украину спецрейсами вернулись более 500 граждан

Новости Украины:В киевский аэропорт Борисполь прибыли четыре эвакуационных авиарейса из Армении, Латвии, Израиля и Нидерландов.

За сутки аэропорт "Борисполь" принял 4 пассажирских чартерных и специальных рейсов, в Украину прилетели 535 человека, сообщает утром в среду Госпогранслужба страны.

Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 535 человек, прибывших самолетами из Еревана, Тель-Авива, Амстердама и Риги.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в приложение "Дій вдома".

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из страны 17,3 тыс. человек.