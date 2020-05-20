На Закарпатье в популярном курорте обнаружили тонны мусора (Видео)

На Закарпатье при въезде в туристическое село Квасы, где находится турбаза с лечебными минеральными водами, обнаружили тонны мусора. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. По их словам, на Раховский полигон свозят отходы с близлежащих сел. Мусор также попадает в реку Тиса, которая протекает рядом. Чиновники утверждают, что перенести полигон некуда, так как вокруг горы. Проблема не решается уже долгое время, что только ухудшает ситуацию.