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Среда, 20.05.2020

На Закарпатье в популярном курорте обнаружили тонны мусора (Видео)

На Закарпатье при въезде в туристическое село Квасы, где находится турбаза с лечебными минеральными водами, обнаружили тонны мусора. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. По их словам, на Раховский полигон свозят отходы с близлежащих сел. Мусор также попадает в реку Тиса, которая протекает рядом. Чиновники утверждают, что перенести полигон некуда, так как вокруг горы. Проблема не решается уже долгое время, что только ухудшает ситуацию. &nbsp; &nbsp;
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Закарпатье, Мусор, Свалка, Раховский полигон.
10:02 Сегодня Телеграф
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