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Синоптики предупредили о заморозках: какие регионы попадают под удар
12:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Заморозки ожидаются в западных и северных областях 21-23 мая.

В течение 21-23 мая во многих регионах Украины ожидаются заморозки до 0-3°. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни, 21 мая, в Украине без существенных осадков, лишь в южной части кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, на юге страны 9-14°, днём 14-19° тепла.

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В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°.

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Погода, Карпаты, Заморозки, Прогноз погоды, Синоптиик.
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