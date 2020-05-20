Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Новости Украины:В Украине в среду, 20 мая, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, температура ночью составит 7-12°, днем 14-19° тепла.

В ближайшие сутки, 20 мая, атмосферные фронты будут определять влажную погоду в северной, восточной и южной части Украины, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью и утром в северной и восточной, днем в южной части небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; на юге, юго-востоке и Закарпатье ночью 10-15°, днем 19-24°. В Карпатах местами небольшой дождь; температура ночью и днем 4-9° тепла.

В Киеве 20 мая ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков; температура ночью 9-11°, днем 14-16°.

Прогноз погоды на 20 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

В среду, 20 мая, дожди прогнозируют на Востоке, в Сумской области и на Юге, кроме Крыма, написала в фейсбуке синоптик Наталка Диденко.

В западных и центральных областях может капать дождь, однако эпизодически. На остальной территории будет солнечно. Ветер будет дуть северо-западный, порывистый.

Столбики термометров ночью поднимутся до +8...+12 градусов, на Юге – до +10...+15 градусов. Днем в Украине температура составит +14...+19 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +23 градусов.

В Киеве существенные дожди маловероятны, ночью будет +10 градусов, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на среду, 20 мая, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +16...+18

Николаев – +18...+20

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – + 15... + 17

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье – +21...+23

Донецк – +18...+20

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +14...+16

21 мая в Украине без существенных осадков, лишь в южной части кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, на юге страны 9-14°, днём 14-19° тепла.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°.

Температура воды в Чёрном и Азовском морях 14-18°, в Днепре возле Києва 14°.

Прогноз погоды на 21 мая, фото: meteo.gov.ua

22 мая в западных, северных и центральных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла.

В Киеве сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек.

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

В течение 23-24 мая погода в Украине существенно не изменится. Синоптики прогнозируют 23 мая ночью без осадков, днем, кроме западных областей, небольшие кратковременные дожди. 24 мая в западных областях, днем на больше части территории страны небольшие кратковременные дожди.

Температура ночью 2-8° тепла, в Карпатах 23 мая заморозки 0-2°, в западных областях 24 мая 5-10° тепла; днем 12-18°, на Закарпатье до 20°.

По данным синоптиков, 23-24 мая в Киеве ожидаются небольшие кратковременные дожди днем, а ночью без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.