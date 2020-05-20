Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю
Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"

В Днепропетровской области обрушился мост вместе с фурой: фото

Смотрите фото (4)
В Днепропетровской области обрушился мост вместе с фурой: фото
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 056.ua.

Новости Украины:В поселке Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушилась секция моста.

В 10.20 среды в Службу спасения "101" от правоохранителей поступило сообщение, что в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области, во время движения грузового автомобиля "Iveco" по автомобильному мосту через Алексеевской залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста.

"По прибытию на место происшествия, представителем ГСЧС установлено, что мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области", - сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники.

В Одессе обвалилась многоэтажка: в полиции озвучили вероятную причину

Полицией организован объезд автотранспорта через село Старозаводское Никопольского района.

Причины разрушения моста устанавливается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ДТП, Авария, ГСЧС, Происшествие, Никопольский район.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
04 Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
05 Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве увеличилось число больных за сутки: ситуация по районам
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут
Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут
Синоптики предупредили о заморозках: какие регионы попадают под удар
Заморозки ожидаются в западных и северных областях
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь