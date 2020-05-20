Под Кропивницким пьяный водитель влетел в бетонный блок

Новости Украины:В Кировоградской области автомобиль под управлением нетрезвого водителя влетел в бетонный блок, установленный для проведения ремонтных работ на дороге.

Неподалеку Кропивницкого автомобиль под управлением нетрезвого водителя влетел в бетонный блок, установленный для проведения ремонтных работ на путепроводе. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Укравтодора.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка неподалеку Кропивницкого. Водитель на скорости въехал в бетонный блок, которым перекрыта дорога, и слетел в кювет", - говорится в овидомленни.

С переломом руки водителя в больницу забрала скорая, а полиция занялась выяснением обстоятельств происшествия. Сообщается, что в крови потерпевшего обнаружили алкоголь - 1,94 промилле.

Напомним, уже более двух месяцев на Кировоградщине продолжается ремонт путепровода между Кропивницким и Знаменкой и движение транспорта по нему запрещено, о чем говорят установленные на подъездах знаки.