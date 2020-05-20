Штаб ООС: боевики обстреляли жилой сектор в Красногоровке

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет об обстрелах боевиками.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Вследствие минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три жилых дома.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Так, на днях, в результате минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три жилых дома. По неподтвержденной информации украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон было существенно повреждены три частных дома местных жителей", - говорится в сообщении.

Также пострадали хозяйственные постройки. Вследствие преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

"При наличии прямых и бесспорных доказательств систематических обстрелов оккупантами мирных жителей Донбасса, безосновательные обвинения руководителями российско-оккупационных администраций в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов гражданской инфраструктуры выглядят особенно циничными и лишенными здравого смысла", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.