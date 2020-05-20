Штаб ООС: боевики обстреляли жилой сектор в Красногоровке

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Вследствие минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три жилых дома.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Так, на днях, в результате минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три жилых дома. По неподтвержденной информации украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон было существенно повреждены три частных дома местных жителей", - говорится в сообщении.
Также пострадали хозяйственные постройки. Вследствие преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.
"При наличии прямых и бесспорных доказательств систематических обстрелов оккупантами мирных жителей Донбасса, безосновательные обвинения руководителями российско-оккупационных администраций в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов гражданской инфраструктуры выглядят особенно циничными и лишенными здравого смысла", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.