Международный день вышиванки: на статуи во Львове наденут вышитые маски

Новости Украины:Завтра скульптуры в центре Львова оденут в вышитые маски.

Завтра в Украине отмечают День вышиванки. По случаю этого во Львове уже традиционно античные статуи (Нептуна, Амфитриты, Адониса, Дианы) и фигуры львов-хранителей Ратуши оденут в вышиванки, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Однако в этом году скульптуры примеряют еще и вышитую маску - в знак благодарности врачам за их работу. Статуи начнут одевать в 09.00, а фигуры львов в 12.00 оденут врачи медицинских учреждений города.

"Каждый год мы отмечаем Международный день вышиванки. В этом году, из-за пандемии COVID-19, мы не будем делать массовых мероприятий, но поскольку вышиванка - это наш генетический код, мы, как и каждый год, наденем скульптуры и статуи на площади Рынок, но с новым атрибутом - вышитой маской. Также будем одевать городских стражей - львов, стоящих перед Ратушей: их в этом году будут одевать врачи, которые круглосуточно защищают всех нас. В частности, около 10 врачей из разных больниц нашего города вместе с мэром оденут городских львов и споют государственный гимн Украины.

Это весьма символично: вышивка всегда была генетическим кодом украинцев, своеобразной защитой, поэтому вышиванки и вышитые маски оденут врачи - которые ежедневно находятся в масках, спасая наши жизни. Это будет своеобразным знаком благодарности врачам за то, что они сегодня борются с этим недугом", - рассказал Роман Яцикович, руководитель управления внутренней политики Львовского городского совета.

В частности, для одевания львов перед Ратушей пригласят врачей из городской больницы скорой помощи, областной инфекционной больницы, городской детской больницы, областной детской больницы "Охматдет" и из других больниц города.