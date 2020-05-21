Смягчение карантина: разрешение на автобусные перевозки в Киеве начнут выдавать с 21 мая

Новости Украины:Уже сегодня начнут выдавать разрешения на автобусные перевозки.

Выдача разрешений на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешения на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что на время карантина введено ограничение посещения здания ГП "ГосавтотрансНИИпроект", по адресу: Киев, просп. Победы, 57.

"В связи с этим в течение карантина выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21 мая 2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни по предварительной записи... ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вход в указанное помещение возможен при соблюдении следующих правил:

наличие средства индивидуальной защиты (маски или респиратора);

отсутствие скопления людей;

соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Как известно, в Украине вводят адаптивный карантин до 22 июня.