Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ЦОЗ о новом смягчении карантина: 13 областей готовы к переходу на второй этап
ЦОЗ о новом смягчении карантина: 13 областей готовы к переходу на второй этап
В ВОЗ заявили о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире
В ВОЗ заявили о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового

Смягчение карантина: разрешение на автобусные перевозки в Киеве начнут выдавать с 21 мая

Смягчение карантина: разрешение на автобусные перевозки в Киеве начнут выдавать с 21 мая
00:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Уже сегодня начнут выдавать разрешения на автобусные перевозки.

Выдача разрешений на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешения на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что на время карантина введено ограничение посещения здания ГП "ГосавтотрансНИИпроект", по адресу: Киев, просп. Победы, 57.

"В связи с этим в течение карантина выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21 мая 2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни по предварительной записи... ", - говорится в сообщении.

ЦОЗ о новом смягчении карантина: 13 областей готовы к переходу на второй этап

Также отмечается, что вход в указанное помещение возможен при соблюдении следующих правил:

  • наличие средства индивидуальной защиты (маски или респиратора);
  • отсутствие скопления людей;
  • соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Как известно, в Украине вводят адаптивный карантин до 22 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Мининфраструктуры, Карантин, Автобусные перевозки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
02 Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества
03 Размер обуви и мужская верность: в чем связь
04 В ВОЗ заявили о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире
05 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
ООС: боевики 14 раз нарушали режим &quot;тишины&quot;, ранен один военный
ООС: боевики 14 раз нарушали режим "тишины"
Были, но исчезли: найдены доказательства существования озер на Марсе
Были, но исчезли: найдены доказательства существования озер на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь