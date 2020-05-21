Смягчение карантина: разрешение на автобусные перевозки в Киеве начнут выдавать с 21 мая

Выдача разрешений на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешения на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
Сообщается, что на время карантина введено ограничение посещения здания ГП "ГосавтотрансНИИпроект", по адресу: Киев, просп. Победы, 57.
"В связи с этим в течение карантина выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21 мая 2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни по предварительной записи... ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вход в указанное помещение возможен при соблюдении следующих правил:
Как известно, в Украине вводят адаптивный карантин до 22 июня.