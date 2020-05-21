Ситуация на фронте: снайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ близ Марьинки

Новости Украины:На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий.

В результате обстрела российскими наемниками на Донбассе позиций украинских военных возле поселка Марьинка один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 20 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил ранения. Воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Украинские военные, используя штатное вооружение, вынуждены были открыть прицельный огонь по позициям российских наемников.

"Потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС.