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Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Глава Черновицкой ОГА: Смягчать карантин нам пока что рано

Глава Черновицкой ОГА: Смягчать карантин нам пока что рано
02:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На Буковине за сутки выявили почти полсотни новых случаев коронавируса.

В Черновицкой области коронавирусом заразились еще 46 человек. Таким образом по состоянию на 20 мая общее количество зараженных COVID-19 на Буковине составляет 2 842 человека.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

По данным главы области, смогли вылечиться еще 18 буковинцев. Они дважды получили отрицательный результат теста на наличие коронавируса в организме.

"20 мая областной лабораторный центр исследовал 584 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили еще в 46 буковинцев", - сказал Сергей Осачук.

ЦОЗ о новом смягчении карантина: 13 областей готовы к переходу на второй этап

Кроме того, чиновник пояснил, что суточные показатели новых случаев коронавируса COVID-19 не позволяют начать второй этап ослабление карантина в Черновицкой области.

"Переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока что рано", - подытожил глава Черновицкой ОГА.

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Черновицкая область, Коронавирус, Сергей Осачук, Covid-19.
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