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Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены
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Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены

Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены
03:53 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1".

Во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

Об этом сообщает Нацполиция в Facebook

"Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он (Сергей Гурбанов – ред.) и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события", - сказано в сообщении.

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Трагедия произошла примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

Раненым бойцам оказывают помощь врачи военного госпиталя.

Батальон "Луганск-1" – полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.

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Донбасс, Луганск-1, Нацполиция, ОРДЛО.
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