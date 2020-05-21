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На Волыни правоохранители изъяли крупную партию контрафактного антисептика

На Волыни правоохранители изъяли крупную партию контрафактного антисептика
06:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: ОГП

Новости Украины:На Волыни изъяли полтонны фальсифицированных антисептиков.

Волынские правоохранители пресекли деятельность группировки, у которой изъяли более полтонны контрафактного антисептика, а также значительное количество моющих и дезинфицирующих средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, работники СБУ в области в рамках расследования уголовного производства провели обыск в складском помещении в одном из сел Киверцивского района.

"В ходе обыска изъято более полтонны контрафактного антисептика, а также большое количество моющих и дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

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Следствие продолжается, решается вопрос ареста изъятого имущества, назначение ряда экспертиз, устанавливаются механизмы сбыта фальсифицированных товаров.

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СБУ, Волынская область, ОГП.
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