На Волыни правоохранители изъяли крупную партию контрафактного антисептика

Новости Украины:На Волыни изъяли полтонны фальсифицированных антисептиков.

Волынские правоохранители пресекли деятельность группировки, у которой изъяли более полтонны контрафактного антисептика, а также значительное количество моющих и дезинфицирующих средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, работники СБУ в области в рамках расследования уголовного производства провели обыск в складском помещении в одном из сел Киверцивского района.

"В ходе обыска изъято более полтонны контрафактного антисептика, а также большое количество моющих и дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается, решается вопрос ареста изъятого имущества, назначение ряда экспертиз, устанавливаются механизмы сбыта фальсифицированных товаров.