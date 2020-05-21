На Донбассе в среду ранили двух бойцов ВСУ

Новости Украины:Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Пески, Каменка, Старогнатовка, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Орехово, Новоолександровка, Шумы, Южное, Крымское.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения", - подытожили в штабе ООС.