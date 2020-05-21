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В Черкассах водитель получил три года тюрьмы за наезд на ребенка

В Черкассах водитель получил три года тюрьмы за наезд на ребенка
09:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Водитель не сбавил скорость и совершил наезд на пешеходном переход.

Суд в Черкассах назначил водителю, который совершил наезд на пешеходов, наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Об этом сообщает Черкасская прокуратура.

По публичному обвинению Черкасской местной прокуратуры Приднепровский районный суд Черкасс 20 мая признал водителя виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшим тяжелые телесные повреждения) УК Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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В Черкассах 3 сентября на пешеходном переходе по бульвару Шевченко, 23-летний водитель, грубо нарушил требования правил дорожного движения, из-за того, что вовремя не сбавил скорость движения своего транспортного средства и совершил наезд на 26-летнего мужчину и 5-летнего мальчика, которые пересекали проезжую часть бульвара Шевченко вблизи CityMarket.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили тяжелые телесные повреждения.

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Прокуратура, ДТП, Суд, Черкассы.
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