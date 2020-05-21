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Появились подробности гибели на Донбассе командира батальона "Луганск-1"

Появились подробности гибели на Донбассе командира батальона "Луганск-1"
09:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:О смерти командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова высказался министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события", - говорится в сообщении, на официальной странице Национальной полиции Украины в соцсети Фейсбук в ночь на четверг.

Раненым военнослужащим оказывается помощь врачом военного госпиталя.

Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что российские наемники подорвали мину на пути боевой патрульной группы. "Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1 полковник полиции Сергей Губанов (Седой). Смелый, иногда до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас( Война никуда не делась. Честь – нашим ребятам-воинам!", - написал Аваков в Твиттер.

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МВД, Арсен Аваков, Луганск-1, ООС, Командир батальона.
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