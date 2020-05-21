Появились подробности гибели на Донбассе командира батальона "Луганск-1"

Новости Украины:О смерти командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова высказался министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события", - говорится в сообщении, на официальной странице Национальной полиции Украины в соцсети Фейсбук в ночь на четверг.

Раненым военнослужащим оказывается помощь врачом военного госпиталя.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что российские наемники подорвали мину на пути боевой патрульной группы. "Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1 полковник полиции Сергей Губанов (Седой). Смелый, иногда до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас( Война никуда не делась. Честь – нашим ребятам-воинам!", - написал Аваков в Твиттер.