Украинцев предупредили о ночных заморозках

Новости Украины:В течение 22-23 мая в западных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3°.

Синоптики предупредили украинцев о ночных заморозках 22 и 23 мая. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"22-23 мая ночью в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов восточных, Николаевской и Запорожской областей.

Напомним, в пятницу, 22 мая, ночью без осадков, только в Черниговской и Сумской областях, днем в Украине, кроме юга и крайнего запада, небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье и юге страны 13-18°.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.