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Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода

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Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода в Украине в четверг, 21 мая, будет преимущественно сухой, но немного похолодает.

В ближайшие сутки, 21 мая, с северо-запада Европы на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух, в поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей существенных осадков не ожидается, лишь на юге пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части и Приазовье кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью в северных и западных областях 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, на остальной территории 4-10 ° тепла; днем в Украине 13-18 °.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.

Прогноз погоды на 21 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко: 

"Куртки и плащи в ближайшее время не исчезнут с наших вешалок в коридорах. Как и зонты",– констатирует украинская синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

Вместе с тем она предупредила о высокой вероятности заморозков 22 мая в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины.

В Киеве 21 мая ночью будет ясно, сухо, а завтра днем – периодически дождь. Температура воздуха в столице днем не поднимется выше +16 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 21 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +16...+18
  • Львов – +14...+16
  • Ивано-Франковск – +15...+17
  • Тернополь – +15...+17
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +14...+16
  • Ровно – +14...+16
  • Житомир – +14...+16
  • Винница – +15...+17
  • Одесса – +15...+17
  • Николаев – +16...+18
  • Херсон – +16...+18
  • Симферополь – +16...+18
  • Кропивницкий – +15...+17
  • Черкассы – +15...+17
  • Чернигов – +15...+17
  • Сумы – + 15... + 17
  • Полтава – +15...+17
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +15...+17
  • Харьков – +15...+17
  • Киев – +14...+16

В пятницу, 22 мая, ночью без осадков, только в Черниговской и Сумской областях, днем в Украине, кроме юга и крайнего запада, небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье и юге страны 13-18°.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Температура воды в Черном и Азовском морях - 4-19°, в Днепре возле Києва 14°.

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

По данным гидрометцентра, 23 мая в Украине переменная облачность. Ночью без осадков, днем в Украине, кроме западных областей, небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°, на юге страны 4-9°, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье и юге страны, и в западных областях 13-18°.

В столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

24 мая в западной части, днем на Правобережье небольшие (в Карпатском регионе умеренные) кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

25 мая ночью, кроме восточных и большинства западных областей, днем на большей части территории небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях и на побережье морей, 25 мая в Украине 5-10° тепла; днем 12-18°, на юге страны до 21°.

24-25 мая в Киеве небольшой кратковременный дождь (ночью 24 мая без осадков). Температура ночью 24 мая 2-7° тепла, 25 мая 5-10°; днем 12-17°.

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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