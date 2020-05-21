В Луганской области 22 мая объявили Днем траура

Новости Украины:В Луганской области в пятницу, 22 мая, объявлен День траура из-за трагической гибели командира батальона полиции "Луганск-1".

День траура из-за гибели командира батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова объявили в Луганской области 22 мая. Об этом пресс-служба Луганской ОГА.

"Председатель областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай своим распоряжением объявил 22 мая 2020 года Днем траура в Луганской области в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей командира батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате обстрелов 21 мая погиб украинский военнослужащий, командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Гурбанов. Ещё двое украинских военнослужащих ранены, четверо получили боевые травмирования. Все они эвакуированы в медицинские учреждения для предоставления необходимой помощи.